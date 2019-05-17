لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 15 آخرون فى محافظتى القاهرة والإسماعيلية، اليوم، فى حادثى تصادم، وقال مصدر بمديرية أمن القاهرة إن محور جوزيف تيتو، التابع لقسم شرطة السلام أول شهد حادث تصادم بين 8 سيارات ملاكى وأجرة فى الطريق المتجه إلى مدينة السلام والقادم من مصر الجديدة، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة 11 آخرين.

وانتقلت سيارات الإسعاف وفريق من المباحث إلى مكان الحادث، وكشفت التحريات أن الحادث وقع نتيجة للسرعة الزائدة، وانقلاب إحدى السيارات، ما أدى إلى اصطدامها بباقى السيارات، وتوقفت حركة السير بالمحور لمدة ساعة ونصف الساعة تقريباً، وجرى نقل الضحايا والمصابين إلى المستشفى، والدفع بالأوناش المرورية لرفع حطام السيارات، وإعادة الحركة المرورية.

وفى الإسماعيلية، لقيت ربة منزل تدعى «هند. ف» مصرعها، وأُصيب زوجها «محمد. م. ر»، وأبناؤها الأربعة «سجا، وضحى، ومحسن، وفاطمة، مقيمين بمدينة المستقبل دائرة مركز أبوصوير، بإصابات خطيرة عقب انقلاب سيارتهم الملاكى بالقرب من كوبرى السلام على طريق القنطرة - الإسماعيلية، وتم نقل المتوفاة والمصابين إلى مستشفى الإسماعيلية العام لتلقى العلاج.

وأفادت التحريات الأولية أن سبب الحادث اختلال عجلة القيادة من يد قائدى السيارات مع زيادة السرعة، تحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابات المختصة، التى صرحت بدفن جثامين الضحايا، بعد الكشف الطبى الظاهرى عليهم، وجار الاستماع لأقوال المصابين، وطلبت النيابة تحريات المباحث، وكلفت الشرطة بالتحفظ على السيارات، وما زالت التحقيقات مستمرة.