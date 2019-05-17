تبدأ، غدا السبت، امتحانات دبلوم المدارس الفنية بالمنيا، وتابع محمد محمود عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، تجهيزات الاستراحات المخصصة لاستقبال الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان.

وأكد مصدر مسؤول بالتعليم، في تصريحات صحفية، اليوم، أن هناك تعاون كامل مع الأجهزة الأمنية لتأمين الامتحانات، مشيرا إلى تشكيل لجان متابعة للمرور على اللجان لمتابعة سير الامتحان.

من المقرر أن تبدأ الامتحانات اعتبارا من غدا السبت حتى يوم الخميس 30 مايو الجاري، ولمدة أسبوعين، وكان سبق ذلك الاختبارات العملية الامتحانات النظرية، التي انطلقت السبت 11 مايو.