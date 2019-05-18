قال الدكتور محمد أشرف، أمين الشباب بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، إن عودة التكليف مطلب مشروع ويعد أبسط حقوق الأطباء البيطريين وحق مهنتهم، مشيرا إلى أن عودة التكليف تساعد في تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية ما ينعش الاقتصاد المصري ويضمن غذاءً سليمًا وآمنًا.

ووجه أشرف إلى خريجي طب بيطرى فى مصر رسالة، مؤكدا فيها على تضامنه معهم، قائلا "لن تسير وحدك أبدا"، موضحا أن النقابة العامة للأطباء البيطريين، نقيبا عاما ومجلسا وجميع النقابات الفرعية، بنقبائها ومجالسها بجميع محافظات مصر تشاركهم فى هذا المطلب، وتدعمه.

وأطلق عدد من طلاب كليات الطب البيطري، على مستوى الجمهورية، هشتاج #رجعوا تكليف_ طب_بيطرى الذي تصدر موقعي التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر"، للمطالبة بإعادة تعيين الخريجين، وفتح باب التكليف المغلق منذ عام 1995، مؤكدين أن ذلك يساهم بشكل كبير على تنمية الثروة الحيوانية، والدفاع عن صحة الإنسان، ضد أكثر من 200 مرض مشترك بينه والحيوان.