شهدت منطقة مساكن أطلس بدائرة قسم شرطة البساتين أمس، مشاجرة استغرقت 8 ساعات متقطعة استخدم فيها الأسلحة البيضاء والشوم والزجاجات، بين سكان المنطقة بسبب مشادة كلامية بين شخصين تطورت إلى تشابك بالأيدي وتدخل أنصار كل طرف، وأسفرت حتى الآن عن مقتل طفلة وسيدة، وتم نقلهما إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت تشريح الجثتين لمعرفة سبب الوفاة وصرحت بالدفن وإصابة 11 آخرين تم نقلهم إلى المستشفى.

تلقى المقدم علي فيصل رئيس مباحث قسم شرطة شرطة البساتين، بلاغا من النجدة بنشوب مشاجرة بشارع 14 بمساكن أطلس بين عدد من الأهالى ووجود مصابين، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان لكشف ملابسات الحادث.

وتوصلت التحريات إلى أن مشادة كلامية نشبت بين شخصين تعدى فيها أحدهما على الآخر بصفعه على وجهه، تطورت إلى مشاجرة استعان فيها كلا منهما بأنصاره، واستخدمت فيها الأسلحة البيضاء والحجارة والشوم.

وكشفت التحريات أن المشاجرة استغرقت 8 ساعات متقطعة، حيث تم السيطرة على المشاجرة عدة مرات وضبط بعض المتهمين، وبعد فترة تتجدد بسبب وجود بعض من أنصار طرفي المشاجرة في المنطقة، إلى أن تم ضبط طرفي المشاجرة وأنصارهم ووضع حراسة على المصابين في المستشفى لبيان المتهم من المجني عليه بعد تحقيقات النيابة العامة.

وكشفت التحقيقات أن حالة المصابين مستقرة، فيما عدا حالتي الوفاة الطفلة والسيدة، حيث كانت حالتهما حرجة منذ دخولهما المستشفى.