مسلسل مملكة الغجر في الحلقة 12.. "ياسمينا" تفقد الذاكرة

تدور أحداث الحلقة الثانية عشرة من مسلسل "مملكة الغجر"، حول تطورات سريعة لأبطال العمل الدرامي وعلى رأسهم "ياسمينا" التي تجسدها الفنانة حورية فرغلي، و"نعمة" التي تلعب دورها الفنانة فيفي عبده، و"سارينا" التي تجسدها الفنانة عزة مجاهد.

وعلمت "نعمة" أن "حريصة" التي تلعب دورها الفنانة أحلام الجريتلى، خبأت "ياسمينا" وزوجها في بيتها، وساعدتهما على الهروب من قبضة رجل الأعمال "النوري" الذي يلعب دوره الفنان سامح الصريطي، لتقرر "نعمة" خطفها والضغط عليها، للاعتراف بمكان تواجدهما.

وفي سياق متصل، طلبت "سارينا" من "العندليب" الذي يلعب دوره الفنان حسام فارس، تهريب "حريصة" ليبرهن على حبه لها، عقب عرضه الزواج منها.

وشهدت الحلقة مفاجأة كبرى، عندما فقدت "ياسمينا" الذاكرة، عقب تطور حالتها الصحية في المستشفى، بعد تعرضها لحادث في لبنان.