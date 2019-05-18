بجلابية فلاحي.. رئيس مدينة أشمون يفاجئ العاملين بالمستشفى العام

أجرى الدكتور أحمد القزاز، رئيس مجلس مركز ومدينة أشمون في المنوفية، منذ قليل، زيارة مفاجئة لمستشفى أشمون العام، متنكرا في الجلابية الفلاحي والصديري، للتأكد من سير العمل وحسن معاملة المرضى خاصة في أقسام الاستقبال.

وأسفرت الزيارة عن إحالة مدير الشئون الإدارية بالمستشفى للتحقيق، لسوء نظافة دورات المياه وأقسام الاستقبال، كما قرر القزاز إحالة إحدى الممرضات بقسم الاستقبال للتحقيق لسوء معاملة المرضى وعدم بذل الجهد المناسب لهم.

كما أوصي القزاز مدير المستشفى بضرورة التنبيه على جميع هيئة التمريض بحسن التعامل مع المرضى والتحلي بسعة الصدر لشكواهم، مشيرا إلى أن الاستقبال هو واجهة وعنوان المستشفيات، وهو أول ما يعطي انطباعا للمريض بجودة أو سوء الخدمة في المستشفى.

وتفقد القزاز بعد ذلك قسم العناية العامة واطمأن على حسن سير الخدمة المقدمة للمرضى، كما تفقد الإنشاءات الجاري العمل عليها، لتعلية دورين بالمستشفى.