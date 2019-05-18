مسلسل زي الشمس الحلقة 12.. أبناء فريدة يدلون بأقوالهم في قضية قتلها

في الحلقة الثانية عشرة لمسلسل "زي الشمس" تطورت الأحداث حول لغز مقتل "فريدة" بعد بدء التحقيق في القضية.

وبدأ التحقيق مع كارما وكريم، أبناء ريهام عبد الغفور "فريدة" في وفاة والدتهما، وأكدت كارما خلال التحقيق أن والدتها ريهام عبد الغفور "فريدة" كانت دائما في شجار وصدام مع والدها أحمد صلاح السعدني "عمر".

يذكر أن مسلسل "زي الشمس"، يشارك في بطولته إلى جانب دينا الشربيني نُخبة من النجوم، أبرزهم جمال سليمان، وأحمد داوود، وأحمد صلاح السعدني، وسوسن بدر، وريهام عبد الغفور، وأحمد مالك وآخرين.. والمسلسل تأليف مريم نعوم، ومن إخراج سامح عبد العزيز.