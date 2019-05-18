عمر الخيام ومسلسل "لمس أكتاف".. أبرز تريندات "جوجل"

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عمر الخيام

احتفل موقع البحث الشهير "جوجل" بميلاد عمر الخيام، الذي وُلد في مثل هذا اليوم 18 مايو عام 1048.

وعمر الخيام هو عالم وفيلسوف وشاعر فارسي، ويرى البعض إلى أنه يعود إلى أصول عربية، ووُلِدَ في مدينة نيسابور بخراسان في إيران عام 1038 ميلاديا وتوفي فيها عام 1124 ميلاديا، وتخصَّص في الرياضيات، وعلم الفلك، واللغة، والفقه، والتاريخ.

جوجل يحتفل بميلاد الشاعر الفيلسوف عمر الخيام

مسلسل لمس أكتاف

تتصاعد الأحداث في مسلسل "لمس أكتاف" للفنان رامز جلال، ففي الحلقة الـ12 من المسلسل حينما تلقى الضابط "علاء" خبر هروب "أدهم".

وأمر حمزة "شحاته" بنقل "أدهم" إلى الساحل، لكن "شحاته" أبدى اعتراضه بسبب قرب الساحل من مكان قتل أفراد الكمين، لكن "حمزة" لم يهتم بكلامه.

مسلسل لمس أكتاف الحلقة 12.. علاء يحاول إعادة أدهم للسجن