بالصور| هشام عباس يشعل سهرة رمضانية بحضور نجوم الفن والرياضة

أحيا المطرب هشام عباس، سهرة رمضانية بإحدى الخيم الرمضانية بمنطقة التجمع الخامس، بحضور نجوم الفن والرياضة والإعلام.

ومن الفنانين الذين حرصوا على الحضور "أمير كرارة، الدكتور أشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا، هشام ماجد، المطرب محمد شاهين، الفنان عمر السعيد، الإعلامي إبراهيم عيسى، أسامة حسني، أحمد بلال، خالد الغندور".