يؤدي 1064 طالبًا وطالبة، اليوم، امتحانات شهادات الدبلومات الفنية "زراعي، تجاري، صناعي، فندقي"، بمحافظة جنوب سيناء.

وقال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، في بيان صحفي، إنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية لمتابعة سير الامتحانات عن كثب وتوفير الجو المناسب للطلاب أثناء الامتحان داخل اللجان والتشديد على رؤساء اللجان والملاحظين بالالتزام بالضوابط والتعليمات الوزارية.

وأضاف أنه جرى الانتهاء من تجهيز 14 لجنة بإدارات المحافظة منها 3 لجان بإدارة رأس سدر صناعي، تجاري، زراعي، ولجنة بإدارة أبوزنيمة صناعي، ولجنة بإدارة أبورديس صناعي، ولجنة بإدارة سانت كاترين تجاري، و4 لجان بإدارة طور سيناء صناعي وزراعي وتجاري بنات وفندقي وتجاري بنين، ولجنة بإدارة نويبع صناعي وزراعي، ولجنة بإدارة دهب فندقي وصناعي بإجمالي 1064 طالبًا وطالبة منهم 304 بالمدارس التجارية و 34 بالمدارس الفندقية و 157 بالمدارس الزراعية و 565 بالمدارس الصناعية.

وأوضح أنه تم تجهيز سبع استراحات على أعلى مستوى لاستقبال الملاحظين ورؤساء اللجان وتزويدهم بكل وسائل وسبل المعيشة بواقع استراحة في كل مدينة بها لجنة امتحانات.