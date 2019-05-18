حبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات

قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس مسجل خطر، 4 أيام لاتهامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص في سرقة المواطنين، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

كان المقدم أحمد عاطف، رئيس مباحث القطامية، تمكن من القبض على "ع. م" مسجل خطر، بعدما تلقى بلاغا من سائق "توك توك"، قرر بأنه حال سيره بشارع النصر دائرة القسم، مستقلًا مركبته استوقفه أحد الأشخاص بدعوى توصيله لمنطقة مساكن المحمودية، وعقب وصولهما استولى منه على التوك توك بالإكراه عقب إلقاء السائق على وجهه.

وبتتبع خط سير هروب المتهم تم ضبطه، وتبين أنه مسجل خطر، ويبلغ من العمر 24 عامًا، ومطلوب التنفيذ عليه في قضية ترويج عُملة والمقضي عليه فيها بالسجن 7 سنوات. تحرر محضر وتولت النيابات المختصة التحقيق.