قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة بدأت في الانخفاض التدريجي منذ الأمس على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأضافت شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"على القناة الأولى المصرية، أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة تسجل اليوم على القاهرة 35 درجة.

وتابعت، يسود طقس حار على أغلب الأنحاء خلال ساعات النهار ولطيف خلال الليل، مشيرة إلى نشاط للرياح على خليج السويس والبحرالأحمر مما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية.

وأوضحت شاكر، أن درجات الحرارة تشهد انخفاضا تدريجيا بدءا من غد الأحد لتصل لـ32 درجة مئوية، منوهة إلى أنه ابتداءا من الثلاثاء ستشهد درجات الحرارة ارتفاعا تدريجيا ويستمر حتى نهاية الأسبوع.