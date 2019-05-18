اطمأن الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، على سير امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018 / 2019 م والتي انطلقت اليوم وتستمر حتى الخميس 30 مايو 2019 بجميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، مؤكدا على ضرورة تجهيز اللجان أمام الطلاب لأداء الامتحانات في جو من الهدوء والانضباط وتهيئة الأجواء المناسبة لحسن سير وانتظام الامتحانات للدبلومات الفنية.

وأكد المحافظ، على ضرورة التنسيق بين مديريات التربية والتعليم ومديرية الأمن والصحة والتموين والمستشار العسكري ورؤساء المراكز والمدن كل فيما يخصه لتأمين اللجان وأوراق الأسئلة وأوراق الإجابة وغرفة الكنترول والعمل على منع الغش، وتواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان تحسبا لمواجهة أي ظرف طارئ وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطلاب في حالة حدوث ظرف صحي، والاهتمام بأعمال النظافة ورفع القمامة أولا بأول من محيط المدارس بنطاق دائرة المحافظة لتوفير جو صحي وملائم لأداء الامتحان.

واطمأن المحافظ، على جاهزية الاستراحات المخصصة لاستقبال رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل والملاحظين المنتدبين لتمر الامتحانات في جو من الهدوء والسهولة على الطلاب وجميع المشاركين بالامتحانات.

ومن جهته أكد طه عجلان وكيل أول وزارة التربية والتعليم، أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام بلغ 49 ألفا و946 طالبا وطالبة منهم 20357 طالبا وطالبة بالتعليم التجاري و25745 طالبا وطالبة بالتعليم الصناعي و3844 طالبا وطالبة بالتعليم الزراعي.

ويتم أداء الامتحانات أمام 150 لجنة، مشيرا إلى أنه جرى التنسيق مع مديرية الأمن لتأمين اللجان وأوراق الأسئلة والإجابة وتأمين غرفة الكنترول والمتابعة المستمرة من قبل مديري الإدارات التعليمية مع غرفة العمليات بالمديرية الخاصة بالامتحانات بالإضافة إلى تجهيز الاستراحات المخصصة للمشرفين على امتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام.