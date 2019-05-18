انطلقت في الإسماعيلية، اليوم، امتحانات شهادات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018/2019، حيث يؤدي 12314 طالبا وطالبة امتحان اللغة العربية والتربية الدينية في 45 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية الثمانية بالمحافظة.

وأكد الدكتور خالد خلف مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية وغرف عمليات فرعية بمختلف الإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات وتذليل أي عقبات.

وأضاف قبيصي، أن إجمالي طلاب الدبلومات الفنية يبلغ 11314 طالبا وطالبة من بينهم 5683 طالب وطالبة بالتعليم الصناعي 2934 طالبا وطالبة بالتعليم التجاري 2742 طالبا وطالبة بالتعليم الزراعي و152 طالبا وطالبة بالتعليم الفندقي.

وخصصت مديرية التربية والتعليم سيارات مصندقة لنقل أوراق الأسئلة من مركز التوزيع الرئيسي بالمديرية على لجان الامتحانات في حراسة أمنية مشددة، حيث تم التنسيق مع مديريات الأمن والتموين والكهرباء والصحة وألفت إلي توفير التجهيزات المناسبة لمقار الاستراحات الخاصة برؤساء اللجان والمراقبين وعددها 36 استراحة على مستوى الإدارات بمستلزمات تتناسب مع توفير الخدمة الجيدة للسادة المعلمين وتوفير سبل الإعاشة لهم من حيث، الأسرة، البوتاجازات، المراوح، الثلاجات، والتليفزيون، حيث تم تخصيص 28 استراحة للرجال و8 استراحات للسيدات.