أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، سيبدأ غدا الأحد وحتى يوم الخميس 20/6/2019، في تسليم 384 وحدة "16 عمارة"، بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أن الجهاز أعد برنامجا زمنيا لتسليم الوحدات، خلال الفترة من 19/5/2019 : 20/6/2019، وجرى التواصل مع بنك التعمير والإسكان "فرع دمياط الجديدة"، لاستكمال إجراءات تسليم الوحدات للفائزين بها، وإخطار الحاجزين بمواعيد الاستلام.

وبشأن أسلوب استلام الوحدة السكنية، أفادت الوزارة بأنه يجب على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع دمياط الجديدة، لسداد جميع المستحقات المالية على الوحدة، وإحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد جميع المستحقات المطلوبة، ثم التوجه إلى مقر جهاز المدينة لأخذ محضر الاستلام، ومعه المستندات الآتية:-

صورة بطاقة الرقم القومي للمالك.

- صورة البطاقة للزوج أو الزوجة.

- أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان.

- أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك.

- صورة إيصال سداد الوديعة.

- صورة إيصال سداد آخر قسط.