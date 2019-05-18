"الإسكان": تطوير منطقة ربوة أكتوبر "ابني بيتك 6 سابقا"

يتخذ جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، عددا من الإجراءات لتطوير منطقة ربوة أكتوبر "ابني بيتك 6 سابقاً" حتى تواكب المشروعات المجاورة لها بالمدينة، وإنهاء مشكلات المواطنين قاطني المنطقة، وحث غير المقيمين على السكن بها.

وأكد المهندس مجدي يوسف رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، أنه يجري بصفة دورية وميدانية متابعة أعمال النظافة، وتنسيق الموقع، وأعمال الصرف بالمنطقة، كما يجري تشغيل الخدمات السابق تنفيذها، وإسناد مجموعات من المباني الخدمية الجديدة، وتأهيل الشبكات السابق تنفيذها، بجانب إنشاء حديقة مركزية كمتنفس للسكان.