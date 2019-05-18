تراجعت أسعار الذهب 7 جنيهات خلال تعاملات اليوم، عقب ارتفاع لم يدم 24 ساعة، ليباع عيار 24 بـ696 جنيهات، مقابل 703 جنيهات الخميس الماضي، وسجل عيار 21 نحو 609 جنيهات، وعيار 18 سجل 522 جنيها، وبيع الجنيه الذهب بـ4 آلاف و872 جنيها.

وقال متعاملون بسوق الذهب، إن أسعار الذهب هبطت إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين مع صعود الدولار، بدعم من بيانات اقتصادية أمريكية قوية، وسجل أكبر خسارة أسبوعية في شهر، وانخفض إلى 1277.21 دولار للأوقية.

وقال واصفي واصف رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية لـ"الوطن"، إن أسعار الذهب في مصر تتأثر بسعر أوقية الذهب عالميا، إضافة إلى عوامل العرض والطلب، وأخيرا سعر الدولار في البنوك، وحول انعكاس تراجع سعر الذهب في مصر على حجم المبيعات في سوق الصاغة، أكد أن استمرار انخفاض سعر الذهب في مصر قد يؤدى إلى تحريك المبيعات أو على الأقل انتعاش محدود بها، لأن الأمر مرتبط بمدى استمراراية هذا الانخفاض.

وأضاف أن مبيعات المعدن الأصفر تشهد رواجاً كبيراً في الأيام الأخيرة من شهر رمضان، إذ تشهد الأسواق إقبالا ينعش الطلب على الذهب، خصوصاً مع بدء موسم الزواج وإجازة العاملين بالخارج وانتهاء الدراسة.

واوضح "واصف" أن الإقبال على شراء الذهب زاد في شهر رمضان المبارك، إذ يعتبر الشهر من أفضل المواسم التي تكثر فيها حركة البيع والشراء، وتستعد الأسر قبل العيد بشراء الذهب للاحتفال بالأفراح التي تزداد في فترة العيد وحتى عودة المدارس من الإجازة الرسمية، مشيرا إلى أن صرف الرواتب قبل العيد سينعش مبيعات الذهب من جانب السيدات اللاتي يستبدلن القديم بالجديد.