تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، من السيطرة على حريق نشب بمخلفات داخل المعهد الديني الأزهري بمنطقة دلة بمدينة الفيوم، دون حدوث إصابات أو وفيات، وفقا لبيان أمني، مساء اليوم.

تلقى اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الفيوم، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق بمخلفات داخل المعهد الديني الأزهري بمنطقة دلة.

وأفاد البيان الأمني، أن قوات الحماية المدنية انتقلت إلى المكان، وسيطرت على الحريق وإخماده دون إصابات أو وفيات، وتبين نشوب الحريق بكمية من القمامة وأوراق الأشجار الجافة على مساحة 2م*2م أسفل السور الخلفي بفناء المعهد دون حدوث إصابات.

وذكر البيان الأمني، أن "خيري. أ" (57 سنة - مسئول الأمن بالمعهد)، ومقيم بشارع السنترال، بقسم ثان الفيوم، رجح نشوب الحريق نتيجة إلقاء مجهول عقب سيجارة مشتعل من أحد العقارات المطلة على المعهد، ولم يتهم أحد بالتسبب في نشوب الحريق.

حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 3565 لسنة 2019م إداري قسم شرطة أول الفيوم، وأخطرت النيابة للتحقيق، والتي كلفت قسم الأدلة الجنائية بالانتقال للمعاينة والفحص، وإدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات.