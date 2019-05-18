محافظ كفر الشيخ يحيل 5 نواب رؤساء مدن للتحقيق

أحال الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، 5 نواب رؤساء مدن للتحقيق لعدم إعطاء تمام بإشارة غرفة العمليات في موعدها بالنوبتجية الليلية يوم 8 مايو 2019، وبداية يوم الخميس الموافق 9 مايو 2019، منهم نائب مدينة مصيف بلطيم عن عدم إعطائه التمام 6 صباحا، ونائب مدينة سيدي غازي عن عدم إعطائه التمام الساعة 6 صباحًا، نائب رئيس مدينة برج البرلس عن عدم إعطائه التمام الساعة 8 صباحًا، وذلك بناءً على تقرير غرفة العمليات الرئيسية.

كما أحال نائبي مطوبس وبرج البرلس للتحقيق لعدم إعطاء تمام غرفة العمليات فى موعدها بالنوبتجية الليلية عن يوم 10 مايو 2019 وبداية يوم 11 مايو 2019، والتي تضمنت "نائب رئيس مطوبس عن عدم إعطائه التمام 2 صباحًا، نائب رئيس مدينة برج البرلس عن عدم إعطائه التمام الساعة "2،4،8" صباحًا، طبقًا لتكليفات محافظ كفر الشيخ.