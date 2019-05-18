أحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، 51 موظفا بمستشفى بلطيم المركزي للتحقيق، منهم 46 موظفاً لتركهم العمل دون سند قانوني، 5 موظفين لتغيبهم عن العمل "، مكلفا وكيل وزارة الصحة بالتحقيق في مخالفات مستشفى بلطيم المركزي لتحقيق الانضباط الإداري وتقييم أداء العاملين، وذلك بناءً على تقرير إدارة التفتيش بمديرية التنظيم والإدارة، طبقاً لتكليفات محافظ كفر الشيخ.

وتبين من خلال التفتيش على أعمال شؤون العاملين بمستشفى بلطيم المركزي والذي تضمن: أنه لا يوجد غير سجل يشمل الصيادلة والاطباء، وسجل أخر للإداريين والعمال والفنيين، عدم إبلاغ رئيس الشئون الادارية بالبيان اليومي لحالات عدم التوقيع في سجلات الحضور والانصراف بعد اعتماده من مدير المستشفى لشئون العاملين وانما يتم تقديمة بصورة شهرية الى الشئون القانونية بالمستشفى، عدم وجود سجل يدون فيه تصاريح الخروج مع مسئول الحضور والانصراف بمستشفى بلطيم المركزي.

كما تبين أن تصاريح الخروج تتكون من نسخة واحدة وعلى قصاصة من الورق يتم تقديمها الى مسئول دفتر الحضور والانصراف، حصول بعض العاملين بمستشفى بلطيم المركزي على تصاريح خروج معتمدة التوقيع، عدم وجود سجل للتصاريح بقسم شئون العاملين لكى يثبت فيه التصاريح، حصول بعض العاملين بمستشفى بلطيم المركزي على تصاريح خروج غير محددة لوقت الخروج وغير محددة المدة وبدون تحديد اليوم، عدم وجود سجل للتأخيرات وبالتالي عدم احتساب مدة التأخير للعاملين بمستشفى بلطيم المركزي، مازالت المستشفى تستخدم السجلات الورقية حتى تاريخه بالمخالفة لتعليمات المحافظ. كلف محافظ كفر الشيخ، وكيل وزارة الصحة بالتحقيق في هذه الأخطاء وتعميم التعليمات على الإدارات والوحدات الصحية التابعة لعدم تكرارها في أي من الوحدات التابعة له، مقدماً الشكر لمدير عام التنظيم والإدارة ولإدارة التفتيش على مجهوداتهم المتميزة في تحقيق الانضباط في العمل وتقييم أداء العاملين.