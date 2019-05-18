قال الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن المجتمع المدني شريك دائم في دعم الخدمات الصحية بالمحافظة، ودائما ما يسارع أبناء المحافظة أفرادًا وجمعيات وشركات ورجال أعمال ويضعون أيديهم في يد الدولة لسد أى نقص فى الإمكانيات المادية للمستشفيات لضمان استمرار وصول الخدمة الطبية إلى المرضى.

وأضاف عثمان، أن أفراد تبرعوا بـ4 ماكينات غسيل كلوي لمستشفيات برج العرب المركزى والعامرية العام وجمال جمادة المركزي وبرج العرب الجامعي، حيث تم تسليم أول ماكينتين بالفعل وسيتم تسليم الماكينتين الأخرتين خلال أيام.

كما أكدت الدكتورة ريم فاروق، مسؤول الكلى بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، أن الماكينات الجديدة يبلغ سعرها 190 ألف جنيه للماكينة الواحدة، وتسهم في زيادة القدرة الاستيعابية لوحدات الغسيل الكلوى بالمستشفيات والتخفيف من قوائم الانتظار بتلك المستشفيات، حيث تتعاقد وزارة الصحة مع مستشفيات ومراكز القطاع الخاص لإجراء الغسيل الكلوي لعدد كبير من المرضى على نفقة الدولة.

يذكر أن مستشفى العامرية العام لديها 53 ماكينة غسيل كلوي تقدم الخدمة لـ156 مريضًا بمعدل 3 جلسات أسبوعيا لكل مريض، ولدى مستشفى برج العرب المركزى 17 ماكينة تقدم الخدمة لـ 64 مريضًا، بينما تمتلك مستشفى جمال حماده المركزى 11 ماكينة تقدم خدمة الغسيل الكلوى لـ36 مريضًا.