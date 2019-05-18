تابع مصطفى العجمي وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، اليوم، سير امتحانات الدبلومات الفنية "زراعي، صناعي، تجاري، فندقي، مزدوج ، ومهني"، حيث بدأت الامتحانات النظرية بمادتي التربية الدينية واللغة العربية على الترتيب.

وبدأ "العجمي"، جولته التفقدية بزيارة لجنة الشهيد إسماعيل فهمي الصناعية العسكرية بإدارة الجمرك ثم تفقد لجنة الورديان الصناعية بنات بإدارة غرب ولجنة محمد علي الزخرفية بإدارة وسط.

واتسمت اللجان بالانضباط وحظر الهواتف المحمولة للطلاب والملاحظين والمراقبين ووجود تعليمات واضحة باللجان ووجود الجداول ودليل اللجان في أماكن واضحة.

وتستمر الامتحانات حتى 30 من مايو الجاري مع وجود راحة أسبوعية كل ثلاثاء وفق الجداول المعلنة من الوزارة.

من جهته قال عادل عبد الوارث مدير عام التعليم الفني، إن عدد المتقدمين بلغ 23062 طالبا على النحو التالي "11816 للتعليم الصناعي، 1452 للتعليم الزراعي، و9794 للتعليم التجاري والفندقي"، جميعهم يؤدون امتحاناتهم أمام 69 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة.

وأضاف عبدالوارث، أنه جرى تجهيز 25 استراحة للملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان بمتوسط 3 استراحات بكل إدارة، وتم توفير سبل الراحة بها من أسِرّة ولوازمها ومراوح وثلاجات ومبردات مياة وأجهزة تليفزيون وريسيفرات، وذلك عن طريق اللجنة الثلاثية ومشرف عام الاستراحات بالمديرية.