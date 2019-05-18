عرضت الإعلامية بسمة وهبة، مقطع فيديو للفنانة سماح أنور، والتي أعربت فيه عن ندمها في مشاركتها في فيلم "يوم للستات"، وعن سعادتها للغاية من حذف مشاهدها من الفيلم، الذي كان من إنتاج إلهام شاهين.

وقالت "إلهام شاهين"، خلال حوارها في برنامج "شيخ الحارة"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس": "سماح أنور دي صحبتي جدا، وعشرة عمر بالنسبة لي، وتعرضت لسوء معاملة خلال الفيلم، في أخر مشهد تصوير، وظُلمت".

وأضافت "شاهين"، أنها قامت بتصوير الفيلم على مدار سنتين ونصف، وفي تلك الأوقات دخلت الفنانة سماح أنور في عمل فني جديد مما أثر على شخصيتها في فيلم يوم للستات، فتم حذف كل دورها.