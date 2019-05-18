قالت الفنانة إلهام شاهين، إنها تزوجت من المنتج عادل حسني، وكانت أصغر منه بـ 25 سنة، موضحة أنها طّمعت فيه من ناحية عقليته وقوة شخصيته واتزانه، وكذلك حمايته، مضيفة: "أنا طمعت في رجولته وحمايته".

وأضافت "شاهين"، خلال حوارها في برنامج "شيخ الحارة"، على قناة " القاهرة والناس" اليوم السبت: "أنا كنت في فترة كده بضيع وعندي خلافات في المسرح، لاقيته هو اللي واقف جمبي، اتجوز ازاي اللي قدي ويبقى ضعيف زيي".

وتابعت: "بابا تخلى عني وقت المشاكل اللي حصلتلي، بقوله يا بابا حصل كذا وعاوز أعمل محضر عشان فيه مشاكل حصلت على المسرح قالي امشي اطلعي بره واقفلي الباب وراكي"، موضحة أنها رأت في عادل حسني الأب قبل الزوج.