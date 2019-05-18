إلهام شاهين تكشف سبب انفصالها عن المنتج عادل حسني

كشفت الفنانة إلهام شاهين، عن سبب انفصالها عن زوجها المنتج عادل حسني، حيث ذكرت أن العلاقة بينهم قائمة حتى الآن كصداقة رائعة، وذلك خلال حوارها في برنامج "شيخ الحارة"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس".

وأضافت "شاهين"، أنها حال تعرضها لأي أزمة أو مشكلة تلجأ له، كما أنه عزمها في منزله بحضور زوجته في شم النسيم الماضي، مستطردة: "أنا كنت زمان بحب الرجالة الكبار، يبقى على الأقل الفارق العمري بينه وبين اللي بحبه 20 سنة".

وعن سبب انفصالها عنه قالت: "السبب الحقيقي أنه اشتغل منتج، ومش بحب ارتبط بحد له علاقة بالوسط الفني، أنا تزوجته راجل سياحة وكان له دور سياسي، وأول ما عمل إنتاج لفيلم عمل لسهير رمزي فيلمين".