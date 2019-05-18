أصيب 13 شخصا بكدمات وجروح وكسور بأنحاء الجسم، في حادث تصادم 6 سيارات، اشتعلت النيران فى اثنتين منها أمام قرية أنور المفتي التابعة لمركز أبو حمص بالبحيرة.

وكان اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد هندي مدير إدارة البحث الجنائي، بوقوع حادث تصادم على طريق "مصر - إسكندرية" الزراعي بالقرب من قرية أنور المفتى التابعة لمركز أبو حمص.

وانتقل الرائد أحمد المسيرى رئيس مباحث مركز شرطة أبو حمص، والعقيد محمد بلبع وكيل إدارة الحماية المدنية بالبحيرة، لمكان الحادث، وتبين وقوع حادث تصادم بين 6 سيارات واشتعال النيران في اثنتين منها، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق داخل السيارتين.

وأسفر الحادث عن إصابة 13 شخصا من مستقلي السيارات وتم نقل المصابين لمستشفى أبو حمص والمعهد الطبي بدمنهور، لتلقي العلاج اللازم، وجارِ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.