أصيب 7 أشخاص بينهم طفلان، بجروح وسحجات وكدمات واشتباه ارتجاج بالمخ، اليوم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي على الطريق الزراعي السريع باتجاه القاهرة أمام قرية سحالي مركز أبوحمص بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء مجدى القمري، مدير أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة أبوحمص، بوقوع حادث تصادم سيارة رقم "4861 س ر ه" مرسيدس جيب، وسيارة ملاكي لادا رقم "600316 ملاكي إسكندرية"، على الطريق الزراعي باتجاه القاهرة أمام قرية سحالي بدائرة المركز.

انتقل علي الفور النقيب محمد السيسي بسيارة الإنقاذ البري، إلى مكان الحادث، وتبين انفجار الإطار الأمامي للسيارة الجيب، مما أدى إلى اصطدامها بالسيارة الأخرى.

أسفر الحادث عن إصابة علي جمعة الصاوي، 50 سنة من كفر الدوار، ومحمود عمر الصاوي، 50 سنة، من كفر الدوار، بسحجات متفرقة بالجسم، ومريم علي جمعه الصاوي، 6 سنوات، من كفر الدوار، بسحجات بالوجه واشتباه ارتجاج بالمخ، وآدم علي جمعة الصاوي، 4 سنوات، من كفرالدوار، بسحجات بالوجه وجرح ردي بالرأس، وحسنية محمد ماميش، 64 سنة، من الإسكندرية، بسحجات متفرقة بالجسم، وأحلام شفيق عبدالمطلب 54 سنة، من الإسكندرية، بجروح وكدمات متفرقة بالجسد، وأحمد إبراهيم ومحمد القاضي، 50 سنة، من الإسكندرية، باشتباه كسر بالكتف الأيسر وسحجات متفرقة بالجسد.

نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي، لتلقي العلاج اللازم، وحُرر المحضر اللازم، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.