عرضت الإعلامية بسمة وهبة، صورًا للفنانة إلهام شاهين، أثناء وقوفها محجبة في إحدى مسيرات الشيعة في العراق، وذلك خلال برنامجها "شيخ الحارة"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس"، ووجهت حديثها لإلهام شاهين: "هو أنتي ملتك إيه".

وقالت "شاهين": "قطعًا أنا مسلمة، بس بحترم كل الأديان السماوية"، موضحة أنها أثناء تكريمها في مدينة بابل ضمن احتفالية بابل للثقافة والفنون في العراق، رأت أفواج من المواطنين هناك يرتدون الزي الأسود، ويسيرون في الشارع قرب منتصف الليل، وعندما سألت عن سبب التجمع قالوا لها أنه ذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم.

وتابعت: "ادوني معلومات عنه أنه من أحفاد سيدنا علي، كان حفيد سيدنا الحسين، أنا فرحت جدا وقولت أطلع الفندق أغير الفستان وألبس لبس محتشم واروح معاهم الضريح وأدعي ربنا، أنا بحترم كل الممل وبقدرهم وبحبهم، ومعنديش تفرقة بين الأديان".