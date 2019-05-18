وقعت الفنانة شذى حسون، ضحية حلقة، اليوم السبت، من برنامج "رامز في الشلال" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وفور اكتشاف شذى حسون للمقلب، دخلت في نوبة صراخ وبكاء هيستيري، وانهالت بالضرب على رامز مع استمرار الصراخ الهستيري، وظلت تردد: "أنت مجنون"، "جايبني بالي"، وظلت تصرخ بلا انقطاع لدقائق، وحاول رامز تهدئتها.

وبعد أن هدأت طلب منها رامز أن تغني أغنية، وبالفعل غنت له أغنية "لولا الملامة".

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وتدور فكرة "رامز في الشلال" حول إيهام الضحية بأنه من المقرر أن يصور إعلانا لصالح منتج من منتجات العصير، أو منتجات الشامبو أو الاشتراك في مسابقة رياضية، ليتعرض بعدها لمقلب.