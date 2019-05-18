طعن عامل مقيم بمركز بدر بالبحيرة، شقيقته بسكين في البطن، بسبب خلافات عائلية بينهما، وتم نقلها إلى المستشفى.

وكان اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة،قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة بدر، يفيد بوصول "صفاء.ل.أ" 35 سنة، مطلقة، إلى مستشفى بدر المركزي، مصابة بجرحين نافذين بالبطن، وتم نقلها لمستشفى وادي النطرون لسوء حالتها.

وكشفت تحريات المباحث، عن أن شقيقها تشاجر مع شقيقته بسبب خلافات عائلية، وطعنها بسكين أبيض، وتم تحويلها إلى مستشفى وادي النطرون المركزي لعمل جراحة استكشافية لها.

وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة بدر من ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم، وجارِ إحالته إلى النيابة لتباشر التحقيقات.