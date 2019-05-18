عاجل| سوريا: دخول "أجسام غريبة" من الأراضي المحتلة للمنطقة الجنوبية

تصدت المضادات الأرضية السورية لأجسام غريبة، مصدرها الأراضي المحتلة، باتجاه المنطقة الجنوبية، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".

واستهدفت الدفاعات الجوية السورية مساء الجمعة "أجساما مضيئة" مصدرها إسرائيل وأسقطت عددا منها، وفق ما أفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية.

ونقلت سانا عن مصدر عسكري قوله إن "وسائط دفاعنا الجوي اكتشفت أهدافا معادية قادمة من اتجاه القنيطرة وتصدت لها".

وأشار مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن إلى أن "الصواريخ استهدفت منطقة الكسوة، حيث تتواجد مستودعات أسلحة تابعة للقوات الإيرانية وحزب الله"، مضيفا "لطالما تعرضت هذه المنطقة لضربات جوية إسرائيلية".