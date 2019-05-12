أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اختيار منطقة محددة لإقامة مستوطنة في هضبة الجولان السوري المحتل، لتحمل اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقبل ذلك، تحدث نتنياهو، عن نيته بناء مدينة أو بلدة تحمل اسم ترامب في الجولان، وقال إنه "من الضروري أن نعرب عن تقديرنا للرئيس الأمريكي من خلال تسمية مدينة باسم "دونالد ترامب"، ستقام في الجولان، وسأقدم الخطة إلى الحكومة قريبا".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اعترف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية، التي احتلتها "إسرائيل" عام 1967، وقبل ذلك، اعترف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده في تل أبيب إلى القدس، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.