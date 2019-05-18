يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره نهضة بركان المغربي، الساعة 12 صباح الإثنين المقبل بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات ذهاب المباراة النهائية لكأس الكونفيدرالية الأفريقية.

ويمكن مشاهدة المباراة التي تقام على الملعب البلدي لفريق نهضة بركان، بتعليق علي محمد علي، وجواد بده، على قنوات beIN SPORTS HD 1 و beIN SPORTS MAX 5 FR وArena Sport 2 HD Cro.

وتستعرض "الوطن" تردد القنوات الناقلة كالتالي:

beIN SPORTS HD 1

تردد 12264، أفقي، والترميز 27500، والتصحيح 2/3 على النايل سات.

تردد 11547، عمودي، والترميز 27500، والتصحيح 3/4 على العرب سات.

beIN SPORTS MAX 5 FR

تردد 1185، عمودي، والترميز 29700، والتصحيح 2/3، على قمر Astra 1B-1H + 2C.

Arena Sport 2 HD Cro

تردد 11595، أفقي، والترميز 30000، والتصحيح 3/4، على قمر Eutelsat W2.

ومن المنتظر أن يخوض الزمالك ذهاب نهائي الكونفيدرالية، بتشكيل مكون من: "عمر صلاح، عبد الله جمعة، محمود علاء، محمود الونش، حمدي النقاز، طارق حامد، محمود عبد العزيز، ويوسف أوباما ومحمود كهربا وأحمد زيزو وعمر السعيد".