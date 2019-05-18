كشفت الفنانة إلهام شاهين، عن تفاصيل مشاجرتها مع المخرج الشهير الراحل حسن الإمام، وذلك خلال حوارها في برنامج "شيخ الحارة"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس".

وقالت "شاهين": "حسن الإمام كان جايبني مكان نجمة كبيرة جدا أمثل دور في فيلم "ابن مين في المجتمع" وأنا مكنتش مثلت في السينما قبل كده، لأني كنت لسه في أولى معهد، اختاروني وعملوا اختبارات وقالي أنتي هتبقى فاتن حمامة الجديدة".

وأشارت الفنانة، إلى أن حسن الإمام أعجب باختباراتها أمام الكاميرا، فطلب من المنتج إمضاء العقد معها على الفيلم فورًا، فردت عليه شاهين: "مش همضي على حاجة غير لما أقرأ السيناريو"، الأمر الذي أغضب الإمام وقال "أنتي مين يا تافهة أنتي".

وتابعت: "قعد يشخط فيا ويزعق وأنا عيطت، وقولتلهم مش هشتغل معاه خالص".