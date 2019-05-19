يسرا اللوزي: لم أتخوف من ملل الجمهور بسبب أجزاء "كلبش"

أكدت الفنانة يسرا اللوزي، أنها لم تتخوف من إصابة الجمهور بالملل، بسبب أجزاء مسلسل "كلبش"، قائلة: "أعتقد أن هذا العمل يختلف عن أى مسلسل ينتمى لنوعية الأجزاء المتعددة، فهذا المسلسل حقق مشاهدات كثيرة من الجمهور على مدار الأجزاء السابقة".

وأضافت "اللوزي" خلال حوارها مع "الوطن": "المسلسل أصبح مطلوباً من الجمهور ذاته، والدليل على ذلك نسب المشاهدة العالية التى حققها المسلسل حتى فى جزئه الثالث، فإذا مل الجمهور منه فلماذا يشاهده؟".

ويشارك في بطولة "كلبش 3" أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، وأماني كمال، تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي، إنتاج "سينرجي" تامر مرسي.