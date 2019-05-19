قالت الفنانة شيرين إنها نشأت في بيئة شعبية بشبرا، ووالدتها كانت "ست بيت" وعلمتها كل حاجة سواء خياطة أو طبخ، وغيرها من المهارات الأخرى، كما ذكرت "أمي كانت المرأة الحديدية، وأبويا أطلق عليها مارجريت تاتشر"، ورغم أنها نشأت بين أربع أشقاء أولاد إلا أن والدها كان يعتبرها الولد الخامس.

وأضافت "شيرين"، خلال حوارها في برنامج "سيرة الحبايب"، الذي يُعرض على شاشة "ten"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد والفنانة جيهان خليل: "عشان مدلعتش في صغري لما كبرت معرفتش أدلع بنتي أبدًا، وأنا صغيرة كمان مكنتش بحب أي حد، وأمي دائما كانت تعلمني أن دول كلهم أصدقائك فقط".

من ناحية أخرى، أكدت أنها كانت تّعشق الفنانين عماد حمدي وكمال الشناوي ورشدي أباظة، مضيفة: "جعلت أمي تسمي أخي الأصغر (عماد) عشقًا في الفنان الكبير، وحالفني الحظ العمل معه".