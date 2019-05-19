مسلسل قمر هادي في الحلقة 13.. فيروز تخبر هادي أنه ليس والدها

تبدأ الحلقة الثالثة عشر من مسلسل قمر هادي باكتشاف هادي "بطل المسلسل" والذي يؤدي دوره هاني سلامة أن "وليد عبد التواب" الذي تتحدث إليه مريم التي تؤدي دورها "يسرا اللوزي" أنه الطبيب الذي تتعالج لديه "فيروز"، ابنته وبمجرد معرفته يتذكر مشهد مقتل فيروز للكلب، ثم يطلب من الطبيب معرفته حالتها الذي يتحدث إليه ثم يظهر هادي وهو يخبر الطبيب أنه يعلم أنه مشترك معهم ويذهب، وتهاتف "مريم" سلمى التي تؤدي دورها يسرا اللوزي لتخبرها.

يخبر عارف الذي يؤدي دوره محمد عزمي "رجاء" الذي يؤدي دوره رشاد الشامي بأنه معترض على زواج سمر ابنته من فتحي، لكن رجاء يرى أن فتحي هو أنسب عريس لرجاء لأنه "صايع وفاهم في الدنيا".

يذهب عارف ليزور خالة سمر التي يؤدي دورها هالة فاخر ويسأل عن سمر التي تخبره أنها تعمل في الفيلا، فيذهب عارف إليها في فيلا هادي، ويطلب عارف من "داليا مصطفى" ألا تخبر هادي بأنه زارهم في الفيلا وبعدها يأخذ عارف سمر إلى الشارع ويحذرها من الزواج بفتحي لأنه "يتاجر في البرشام" التي تهاتف رجاء لتخبره أنها لا تريد الزواج من فتحي.

يظهر هادي مع شخصين جديدين وهم "فيليب" و"تيمور"، وتحدث مشادة فيقتل فيليب تيمور لكنه يذكر هادي بصديقه رامز الذي قتله في الحلقات السابقة، ما يدعو هادي للاعتراف لرجاء بملابسات رجاء بقتله لرامز.

وعبر الهاتف يهدد فيليب هادي حال لم يسلم الطلبية والتمثال في الموعد وهادي يرد أن أردت خذ الماكينة والمادة الخام فيرفض ويطلب التسليم الفوري.

يعود هادي للمنزل ليجد مريم وسلمي معا فيهددهما إذا أثر ما يفعلوه معه على فيروز فتسكته داليا مصطفى "إنت متخيل إحنا ممكن نأذي فيروز، ويذهب هادي ليجلس مع فيروز ليقول لها "أنا أسف" فترد "وأنا مش قابلة أسفك ولا فارق معايا" وتنتهي الحلقة وهي تقول له "بعد ما عرفت الحقيقة تحب تعرف.. أنت مش بابايا".