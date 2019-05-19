ولد الغلابة الحلقة الـ 13: عيسى يلتقي شقيق عبدالقادر .. وإنذار بالفصل

أحداث ساخنة شهدتها الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "ولد الغلابة"، بطولة الفنان أحمد السقا، الذي يُعرض على شاشة "إم بي سي مصر"، حيث التقى الفنان أحمد السقا، والذي يُجسد شخصية "عيسي"، و الفنانة مي عمر، والتي تُجسد شخصية "فرح"، شقيق "عبد القادر"، حارس الفيلا الخاصة بـ "عزت"، والذي جسد شخصيته هادي الجيار.

وكان "عبد القادر"، وافق في الحلقة السابقة على الاعتراف بقتله الفنان محمد ممدوح، والذي جسد شخصية "ضاحي"، انتقامًا منه بعد مقتل ولي نعمته "عزت"، مقابل أموالا يتلقاها من عيسي وفرح، ولكن عند زيارة شقيقه له في الحبس أخبره بأنه حال الحصول منهم على الأموال سيقوم بالخروج من السجن، وأن يعترف على الجناة الحقيقيين "فرح وعيسي".

وفي مشهد آخر، أقدمت الفنانة إنجي المقدم، والتي تُجسد شخصية "صفية"، وشقيقة عيسى بالمسلسل، على زيارة الفنانة سلوى عثمان، زوجه "عزت " الأولى، وأخبرتها أن عيسي وفرح وراء قتل "ضاحي" و "عزت".

وعاد "عيسى" أحمد السقا، مرة أخرى للعمل كمدرس تاريخ، ولكنه فور دخوله المدرسة اشتبك مع بعض المدرسين، بسبب حديثهم الدائم عن إتجاره في المخدرات، وقتل ضاحي وعزت، الأمر الذي هدده بالفصل من المدرسة.