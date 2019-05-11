أحداث ساخنة شهدتها الحلقة السادسة من مسلسل "ولد الغلابة" بطولة الفنان أحمد السقا، والذي يُعرض على شاشة "mbc مصر".

بدأت الحلقة بضرب الفنان هادي الجيار، الذي يُجسد شخصية "عزت"، لزوجته الثانية الفنانة مي عمر، والتي تُجسد شخصية "فرح"، على وجهها ومنعها من مغادرة المنزل نهائيا، بعد أن أبلغته زوجته الأولى بأن فرح على علاقة بشخص آخر.

وفي مشهد آخر من الحلقة، عاد "عزت" للمنزل وطلب من "فرح" أن تُسامحه، وظل يُقبل يديها عقب أن اكتشف أن الأرقام الموجودة على هاتفها المحمول، والتي اتصلت بها خلال الأيام الأخيرة تخص أشخاصا بالمنزل.

ورغم القبض على الفنان أحمد السقا، والذي يُجسد شخصية "عيسى"، تزوجت الفنانة إنجي المقدم، والتي تُجسد شخصية "صافية" رغم غياب شقيقها عيسى، والذي تم حبسه دون معرفة سبب وذلك أثناء عودته من القاهرة إلى المنيا.

فيما وضعت الفنانة هبة مجدي، التي تُجسد شخصية "زينب" حبوبا منومة في الشاي لزوجها الفنان مجدي بدر، الذي يُجسد شخصية "حسام" بعد رفضه حضورها زفاف صافية، وقامت بحضور حفل الزفاف.

وظهر عيسي وكشف أن إلقاء القبض عليه هو تورطه في إيصالات أمانه لضاحي، ورغم ذلك ساعده في الخروج من الحبس، حيث كان يظن أن حبس عيسي سيؤجل زواج شقيقته "صافيه"، لأنه كان على علاقة حب بها، ولكنه لم يفلح.