مسلسل سوبر ميرو| الحلقة 13: يسرا اللوزي تنضم إلى إيمي سمير غانم

تستمر أحداث مسلسل "سوبر ميرو"، في حلقتها 13، حيث نجحت إيمي سمير غانم "سوبر ميرو"، في إقناع يسرا اللوزي "هديل الدالي"، بعدم الانتحار.

وانضمت "هديل"، إلى "سوبر ميرو"، لتعمل معها بطلة خارقة، ولكي تساعدها في القضاء على الأشرار، بعدما كشفت عن معاناتها من تجاهل أقرب المقربين لها، وعلى رأسهم الشاب الذي تحبه.

وفي أول تعاون بينهما، نجحت "سوبر ميرو" و "هديل"، في وقف محاولة السطو المسلح على "سوبر ماركت"، بعدما اكتشفت يسرا اللوزي، أن المجرم كان يحمل مسدسًا من ألعاب الأطفال.

مسلسل "سوبر ميرو" تأليف محمد محمدي وأحمد محيي، وإخراج وليد الحلفاوي، وبطولة إيمي سمير غانم مع عدد من النجوم، أبرزهم، حمدي الميرغني، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وملك قورة، ومحمد محمود، وأحمد سلطان، بالاشتراك مع النجم الكبير سمير غانم، والفنانة القديرة إنعام سالوسة.