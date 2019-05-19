الجبير: لن نسمح لقطر بدعم الإرهاب.. نريد منها العيش بجوارنا في سلام

قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، إن المملكة العربية السعودية لن تسمح لقطر بدعم التطرف والإرهاب والتدخل في شؤونها الداخلية.

وأضاف الجبير، في مؤتمر صحفي، عقده في العاصمة السعودية الرياض، الأحد: "نريد الخير للشعب القطري.. لا نريد من قطر دعم الإرهاب، ونريد منها العيش بجوارنا في سلام"، مشيرًا إلى أن قطر دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، لكنها "أساءت لدول مجلس التعاون".

وتابع الوزير السعودي، "على قطر أن تدرك أنه ليس بإمكانها مواصلة ذات السياسات التي انتهجتها خلال 20 عاما"، بحسب "سكاي نيوز".

وأوضح وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، أن بلاده، تؤكد على أن يدها دائمًا ممتدة للسلام وتسعى لتحقيقه، وترى أن من حق شعوب المنطقة بما فيهم الشعب الإيراني أن تعيش بأمن واستقرار وأن تنصرف إلى تحقيق التنمية.

ودعت السعودية، قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقادة الدول العربية، الأحد، لأجل عقد قمتين طارئتين، خليجية وعربية، في مكة المكرمة، نهاية مايو الجاري.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن مصدر مسؤول في خارجية المملكة، أن الدعوة التي وجهها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، جاءت من "باب الحرص على التشاور والتنسيق مع الدول الدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية، في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة."