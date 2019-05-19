نفوق 8 رؤوس ماشية في حريق بمنزل و6 أحواش بسوهاج

سيطرت قوات الحماية المدنية، أمس، على حريق بمنزل و6 أحواش ماشية بناحية جهينة الغربية، دون حدوث إصابات، وتبين أن سبب الحريق تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز في وجود مصدر حراري.

أخطر اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، بنشوب حريق بحوش بناحية جهينة الغربية، وانتقل مأمور وضباط المركز ووكيل وقوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين نشوب الحريق بحوش مبني بالبلوك الأبيض ومسقوف بأفلاق النخيل والبوص ملك "أحمد. ح. ا" 63 عاما، بالمعاش، ويقيم بذات الناحية، وتطايرت النيران نتيجة شدة الرياح لمنزل مجاور ملك "خليفة. ا. م. ق" 73 عاما بالمعاش ويقيم بذات الناحية، و5 أحواش أخرى متجاورة ومتلاصقة.

جرى الدفع بـ4 سيارات إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات، وبسؤال المذكورين، أرجعا سبب الحريق لحدوث تسرب غاز من أسطوانة فرن بوتاجاز في وجود مصدر حراري بحوش الأول وأضافا بنفوق 3 رؤوس ماشية، و5 رؤوس أغنام، دابة وكمية من الطيور واحتراق كمية من المنقولات المنزلية والبوص والتبن والغلال وأفلاق النخيل، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.