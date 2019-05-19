عاجل| الحرس الثوري الإيراني يؤكد: لا نريد الحرب

أكد قائد الحرس الثوري الإيراني، "أن إيران لا تريد الحرب"، وذلك حسبما أفادت قناة "العربية"، في نبأ عاجل لها.

وتزايد التوتر في الأيام القليلة الماضية بسبب مخاوف من اندلاع صراع أمريكي إيراني.

وسحبت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بعض دبلوماسييها من سفارتها في بغداد، بعد هجمات في مطلع الأسبوع الماضي على أربع ناقلات نفط في خليج عُمان.

وحذرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، الخطوط الجوية التجارية في الولايات المتحدة، في أثناء تحليق الطائرات فوق مياه الخليج العربي وخليج عمان.

وقالت الإدارة في التحذير الذي أصدرته، الخميس، ونشرته في وقت متأخر من مساء الجمعة، إن الخطوة تأتي وسط "تزايد في الأنشطة العسكرية والتوترات السياسية في المنطقة مما يشكل خطرا عرضيا متزايدا على عمليات الطيران المدني الأمريكية، بسبب احتمالات، مثل إساءة التقدير أو اللبس في تمييز هوية الطائرات".