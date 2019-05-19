لجأت المدارس الثانوية بالعريش في محافظة شمال سيناء، إلى اختبار الورقي مرة أخرى، وذلك بعد فشل المنظومة الإلكترونية بما يسمى "السيستيم"، وذلك في جميع المدارس التي كانت معدة لذلك، وأهمها الثلاث مدارس المشار لها من الوزارة، وهي مدرسة الشهيد عمرو شكري، والألفي الثانوية والشهيد أحمد عسكر.

من جهتها، قالت المهندسة ليلى مرتجي، وكيل التربية والتعليم بشمال سيناء، إن التعليمات جاءت من الوزارة باللجوء إلى اختبارات الورقي بعد تعطل السيستم الخاص بالتابلت بجميع المدارس التي كانت معدة لذلك.

وأوضحت أن الوزارة طالبت بتعويض الطلاب بزيادة في الوقت نصف ساعة أو بحسب فترة التعطيل التي قضاها الطلاب في انتظار عودة عمل السيستم، والتي قدرت في أغلب الأحوال بمدارس العريش إلى نصف ساعة.

وأشار ناصر كامل، مدير مدرسة عمرو شكري الثانوية، إلى أنه سيتم تعويض الطلاب الوقت الضائع بحسب تعليمات الوزارة، مؤكدًا أن السيستملا يعمل.

وأضاف أن السيستم بدأ يعمل ولكن بربع القوة المشار لها في المدرسة، وتم إبلاغ الوزارة والتي بدورها طالبت بالعمل على امتحان الطلاب "ورقي" حتى يتم النظر ماذا يحدث غدا؟

وأكدت إدارة عمرو شكري، أن اللمبة أضاءت "اللون الأخضر" بعد دخول الطلاب في امتحانات الورفي بقرابة نصف ساعة، فلم يكن يصح أن نعيد للطلاب اختبار التابلت مرة أخرى، بعد أن استلموا الأوراق وبدأول فى الإجابة بالفعل، وكانت هناك مخاوف أن يتعطل السيستم مرة أخرى أثناء الامتحان.

ولفتت نجوى رفاعي، مديرة مدرسة أحمد عسكر الثانوية، أن إدارة المدرسة متواجدة منذ مساء أمس حتى الصباح، للعمل على تشغيل التابلت للطلاب، إلا أن المنظومة اليوم رفضت العمل، وتم الاتصال بوكيل التعليم بالمحافظة، والجهات المختصة، لإبلاغها ما يحدث والتي بدوها أشارت إلى أن هناك تعويض وقت للطلاب على مدة التأخير.