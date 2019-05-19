أعلن الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، بدء امتحانات الصف الأول الثانوي بنظام الامتحانات الورقية المطبوعة، وعدم تمكن الطلاب من الامتحانات الإلكترونية بنظام "التابلت" لتعطل السيستم.

وقال النيلي، اليوم، إن امتحانات الصف الاول الثانوى يؤديها 1740 طالبًا وطالبة منهم 1460 نظامي و155 منازل و125 خدمات فى 16 مدرسة على مستوى جميع الإدارات والقطاعات التعليمية.

وأوضح النيلي، أنه تم انطلاق ماراثون امتحانات الصف الأول الثانوي بعدد من مدارس مدينة مرسى مطروح، مؤكدًا أننا نتبع الإجراءات اللازمة لضمان سير عملية الامتحانات للصف الأول وفق الضوابط الوزارية وبسهولة ويسر، وتم تشكيل غرفة عمليات بتعليم مطروح وبكل إدارة تعليمية وتشكيل لجان متابعة لمتابعة الامتحانات، وإرسال تقرير يومي عن سير الامتحان، وأن الامتحانات الورقية هي الخطة البديلة التي وضعت لأي أعطال في السيستم.