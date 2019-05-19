تفقد اللواء نادر عشماوي، السكرتير العام بمحافظة جنوب سيناء، اليوم، سير الامتحانات الإلكترونية للصف الأول الثانوي بإدارة أبو زنيمة التعليمية، يرافقه محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومحمد حسن رئيس مدينة أبو زنيمة.

وطمأن عشماوي، الطلاب والطالبات، مؤكدًا أن وزارة التعليم وضعت عدة بدائل للامتحانات بحيث لا يضار أي طالب أو طالبة.

من جهته، قال محمد عقل، وكيل التعليم في محافظة جنوب سيناء، إنه تم تشكيل غرف عمليات بديوان عام المحافظة، ومديرية التعليم، للمتابعة المستمرة مع الوزارة على مدار اليوم، والوقوف على مستجدات الأحداث بجميع الإدارات التعليمية.

وأكد وكيل التعليم بجنوب سيناء، أن الامتحانات ستسير وفق الخطة المعدة لها، حيث بحيث لا يضار أي طالب أو طالبة.

يذكر أن الامتحانات الإلكترونية للصف الأول الثانوي، انطلقت اليوم بجنوب سيناء داخل 17 لجنة بالمدارس الحكومية والخاصة، بإجمالي 643 طالبًا وطالبة بينهم 40 طالبا وطالبة منازل.