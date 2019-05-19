أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، توريد 163 ألفا و930 طنًا من القمح حتى صباح اليوم، إلى شون وصوامع المحافظة.

وقال إن المساحة التي تم حصادها حتى مساء أمس، بمدن ومراكز المحافظة بلغت 273 ألفا و703 أفدنة من إجمالي المساحة المنزرعة بنطاق المحافظة التي تقدر بـ355 ألفًا و659 فدانًا.

وأوضح محافظ البحيرة، أن إجمالي عدد الشون والصوامع المستعدة لاستلام القمح هي 33 شونة متمثلة في 28 شونة عبارة عن مستودعات ومظلات خرسانية وهناجر و5 صوامع مطورة، فضلًا عن 5 شون وصوامع تابعين للنوبارية تبلغ قدرتها الاستيعابية 436 ألفًا و740 طنا، وهي كافية لاستيعاب الكمية المنتظر توريدها.