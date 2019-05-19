أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عبر موقعها الرسمي عن حاجتها لشغل وظيفة مدير مبادرة "بينا"، والتي تهدف لرفع جودة الخــدمات المقـدمة بمـؤسسات الرعاية الاجتماعية من خلال تشجيع المواطنين على التطوع، وتفعيل دور المراقبة المجتمعية، وتطـوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

تتمثل شروط الوظيفة في الآتي

1- مؤهل عالِ مناسب ويفضل من لديه دراسات عليا.

2- خبرة عملية من 10 إلى 15 سنة في مجال التنمية.

3- خبرة عملية مناسبة في إطلاق مبادرات شبابية أو تطوعية.

4- خبرة عملية مناسبة في العمل مع مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

5- إجادة تامة للغة الإنجليزية "كتابة وتحدث".

6- مهارات جيدة في استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.

7- يفضل ألا يتعدى السن عن 45 سنة.

للتقديم، يجرى إرسال السيرة الذاتية على الإيميل الآتي care@moss.gov.eg، علمًا بأن آخر موعد للتقديم 25 مايو 2019.