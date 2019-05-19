قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل رئيس مجلس الشيوخ الكندي.

وأكد رئيس مجلس الشيوخ الكندي حرصه على زيارة مصر ولقاء الرئيس السيسي، إيمانا بدور مصر المركزي في منطقة الشرق الأوسط، وتقديرا للدور الشخصي والقيادي للرئيس في مكافحة الفكر المتطرف والإرهاب، وقيادته للنهج الإصلاحي التنموي في مصر، سواء على المستوي الاقتصادي أو الاجتماعي، وكذا تحقيق الأمن والاستقرار، وهو الأمر الذي رسخ دور مصر الفاعل في محيطها الإقليمي، في إطار دعم الامن والاستقرار للمنطقة بأسرها وكذلك القارة الأفريقية.

وأوضح بسام راضي أنّ اللقاء شهد استعراضا لأوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، إذ أعرب الرئيس عن تقديره لما يحظى به أبناء الجالية المصرية من دعم ومعاملة طيبة في كندا، ما ساهم في تمكينهم من التفوق والتميز والاندماج الفعال في العديد من المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، مشيرا إلى أهمية استثمار أبناء الجالية المصرية بما لهم من دور مهم داخل المجتمع الكندي، في دعم وتعزيز العلاقات بين الدولتين على مختلف المستويات.

وأكد السيسي حرص مصر على إعلاء مبدأ المواطنة وترسيخ ثقافة التعددية وقبول الآخر، لافتا إلى أنّ مصر تعد نموذجا يحتذى به للتعايش السلمي في المنطقة، ما ساهم في جهود التقريب بين الشعوب والثقافات المختلفة.

وفي ذات السياق تم استعراض الجهود المصرية في مجال مكافحة الإرهاب والتصدي للفكر المتطرف وإصلاح الخطاب الديني المتشدد، ودور الدولة بكامل أجهزتها في هذا الإطار، مدعومة بوعي شعبي تبلور نتيجة لتجارب السنوات الماضية، بالحرص على تماسك النسيج الوطني، وهي الثقافة التي ستترسخ وتنتشر في المنطقة انطلاقا من مصر.

ولفت السيسي إلى الأهمية الخاصة التي توليها الدولة لتطوير منظومة التعليم بمراحله كافة، وأهمية دعم التعاون القائم بين البلدين في مجال التعليم الأساسي والجامعي، من خلال وجود الجامعات الكندية في مصر، مثل الجامعة الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما استعرض السيسي جهود مصر للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل، معربا عن التطلع لدعم كندا لتلك الجهود، أخذا في الاعتبار ما توفره عملية التنمية التي تشهدها مصر من فرص اقتصادية واستثمارية في مختلف المجالات.

كما شهد اللقاء تأكيد الاهتمام الذي توليه الدولة لموضوعات تمكين المرأة والشباب، إذ أشار الرئيس إلى الأولوية المتقدمة التي تحظى بها حقوق المرأة، خاصة في ظل دورها المحوري في جهود إعادة بناء الدولة المصرية ومواجهة ما تمر به من تحديات، وما قدمته من تضحيات لتحمل نتائج الإصلاح الاقتصادي، فضلا عن دورها المهم في مواجهة الفكر المتطرف، ما انعكس بالمقابل في التعديلات الدستورية الأخيرة بتحديد 25% من نسبة المقاعد للمرأة كحد أدنى للتمثيل في البرلمان.

وأكد السيسي أنّ مصر تواصل جهودها في العمل على تطوير ما تحقق من نجاحات، في مجال تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة.