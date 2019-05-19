تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ 24 ساعة الماضية:

السيسي يوجّه باستمرار العمل في مشروعات الإسكان وفق جداولها الزمنية

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية، وفي مقدمتها المدن الجاري تشييدها خاصة العاصمة الإدارية الجديدة ومدن العلمين، والمنصورة، ورشيد، وكذلك المدن الجديدة الأخرى الجاري تنفيذها في صعيد مصر، فضلاً عن إجمالي مشروعات الطرق والمحاور والكباري، وكذلك مشروعات إنشاء محطات لمعالجة المياه بمحافظات الوجه قبلي.

السيسي يوجّه بتطوير مشروع صكوك الأضاحي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، بأن الاجتماع تناول استعراض جهود الوزارة في مجال الدعوة والترجمة والنشر وتدريب وتأهيل الأئمة، خاصةً فيما يتصل بنشر الفكر الوسطي الرشيد وتصحيح المفاهيم الخاطئة وفِقه بناء الدول وبناء الشخصية الوطنية.

الملك سلمان يدعو السيسي لحضور دورة منظمة التعاون الإسلامي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، أسامة بن أحمد نقلي، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" بأن السفير السعودي نقل إلى الرئيس تحيات الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كما سلمه الدعوة الموجهة من الملك للمشاركة في الدورة الـ14 لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى القمة، والمقرر عقدها نهاية شهر مايو الجاري بمكة المكرمة.

الملك سلمان يدعو لقمتين خليجية وعربية طارئتين في مكة 30 مايو

دعا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى قمتين خليجية وعربية طارئة في مكة المكرمة يوم 30 مايو الجاري، وأشار الملك سلمان إلى أنَّ القمتين تستهدفان التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

الجبير: السعودية تفعل ما في وسعها لمنع قيام الحرب بالمنطقة

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، الأحد، إن المملكة العربية السعودية، لا تريد حربًا في المنطقة وتفعل ما في وسعها لمنعها، لكن حال اختار الطرف الآخر الحرب فإن بلاده سترد بكل القوة والحزم وستدافع عن نفسها ومصالحها.

"السعيد" تنشر تفاصيل جديدة على لسان مبارك: الصاعقة حمت بترول الإمارات

نشرت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، كواليس جديدة من حوارها مع الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، المقرر عرضه اليوم في جريدة "الأنباء" الكويتية، وقال الرئيس الأسبق حسني مبارك، خلال اللقاء: "الكويت وشعبها لهم معزة خاصة عندي، وعلاقات الأخوة ممتدة مع كثيرين من أهلها، وأنا على تواصل مع الشيخ صباح، والكويت اليوم لها دور فعال ومتوازن في العالم العربي والخليج".

اليوم.. 37 ألف طالب يؤدون امتحان أولى ثانوي بالإسكندرية

تنطلق امتحانات الصف الأول الثانوي العام، اليوم الأحد، وذلك في إطار منظومة التعليم الجديدة، ويؤدي الطلاب الامتحان فيما تم دراسته بالفصل الدراسي الثاني دون أن يتم حساب درجاته ضمن التقويم التراكمي للثانوية العامة.

بالأسماء.. إصابة 19 موظفا في انقلاب حافلة على طريق "الخارجة - الداخلة"

أصيب 19 شخصا، في حادث انقلاب حافلة تقل مجموعة من موظفي مشروع فوسفات أبوطرطور على طريق "الخارجة - الداخلة" بالقرب من نقطة الكيلو 12، و تلقى اللواء محمد كمال سالم، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا بوقوع حادث انقلاب أتوبيس على طريق "الخارجة - الداخلة" عند الكيلو 12، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجري نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام.

نوال الزغبي عن وائل كفوري: "قدمنا أعمال مع بعض ومش لازم نكمل سوا"

قالت الفنانة نوال الزغبي خلال استضافتها ببرنامج "عايشة شو" والذي تقدمه الإعلامية "عائشة عثمان"، والمذاع على فضائية "النهار"، أن عملها في البداية مع الفنان وائل كفوري قاما في البداية بإنتاج أكثر من أغنية سويا ولكن ليس من الضروري تكمله مسيرتهما الفنية مع بعضهما البعض.

حوار المدير الفني لنهضة بركان: جاهزون للفوز على الزمالك.. وسنتوج أبطالاً للقارة

أعلن منير الجعوانى، المدير الفنى لنهضة بركان المغربى، التحدى لفريق الزمالك قبل مواجهة اليوم فى ذهاب نهائى كأس الكونفيدرالية الأفريقية، كاشفاً لـ«الوطن» فى حوار خاص، جاهزية فريقه للمباراة الحاسمة فى ظل الغيابات التى يعانى منها الزمالك، خصوصاً فى مركز حراسة المرمى، مشدداً على أنه درس منافسه جيداً ووضع الخطة التى تمكنه من تحقيق نتيجة كبيرة فى لقاء اليوم، محدداً ملامح الخطورة فى الأبيض، والطريقة التى سيتعامل بها لضمان عدم دخول أهداف فى مرماه، وأمور أخرى.